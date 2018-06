‘Conheço pouco o ex-presidente’, diz Rocha sobre FHC

Flávio Rocha, do Movimento Brasil 200 anos, está em Marrakesh para comemorar, segundo contou ontem à coluna, seus “59 anos e 12 meses, completados dia 14”. E, apesar de lisonjeado, surpreendeu-se ao saber que FHC teria mencionado seu nome para disputar no lugar de Huck. “Conheço pouco o ex-presidente”, afirmou.

Pois é. Nisso o empresário concorda com FHC – que, em nota emitida ontem, declarou: “Se conheço, não me recordo de haver estado alguma vez com o dono da Riachuelo”.

Na mesma mensagem, aliás, o ex-presidente reafirma seu apoio a Alckmin. E adverte: “Qualquer outra afirmação se trata de especulação”.

Consta que Rocha encomendou sondagem para saber como seu nome seria aceito na disputa pelo Planalto.

