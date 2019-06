Restaurante japonês de Florianópolis abre em SP

O restaurante japonês Noma Sushi, um dos mais conhecidos de Florianópolis, acaba de abrir as portas nos Jardins. Sob o comando do jovem empresário Ivo Pires – que administra sete casas em Floripa – o local mantém a atmosfera de festa da casa original, que fica em Jurerê Internacional. Após as 22 horas as luzes começam a piscar e o som do DJ aumenta, virando uma balada, regada a muito sushi, é claro. “Temos muitos clientes assíduos de SP, BH e Rio. O Noma é o primeiro dos empreendimentos de Floripa que trago para cá. Até o fim do ano pretendo abrir outros dois restaurantes por aqui”, conta Ivo. Os pratos de peixe cru são autorais e inspirados na ilha, como o futomaki de siri mole da Costa da Lagoa, elaborado pelo chef Rafael Portes.