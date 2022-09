Conheça Carol Sampaio, a ‘rainha do camarote’ do Rock in Rio

Carol Sampaio comanda a lista de convidados vips dos camarotes do Rock in Rio que começa hoje. “Todo mundo está querendo ir, vai ser épico. Como não houve a edição de 2021, por causa da pandemia, a saudade está imensa”, conta ela que atende 12 lounges de marcas como TikTok, Americanas, Volkswagen, Tim e a do próprio Rock in Rio.

O desafio de Carol é trazer influenciadores e celebridades que tenham perfil e falem a mesma linguagem do evento. “É um verdadeiro quebra-cabeça”, explica a empresária. Ela cuida de cerca de 250 convidados por dia. Neste ano, confirmaram presença nomes como Grazi Massafera, Bruna Marquezine, Paolla Oliveira, Luciano Huck e Angélica.

Os lounges tem bar, banheiro e vista privilegiada para o Palco Mundo. Nos sete dias de evento, Carol estará nos bastidores “desenrolando” situações e socorrendo celebridades que, porventura, se metam em alguma confusão.

Outdoors do projeto ‘Horizontes Moventes’ levam arte para o cotidiano das cidades

Trabalhos de 27 artistas estão sendo expostos em outdoors instalados em capitais brasileiras na segunda edição do projeto Horizontes Moventes. A curadoria da iniciativa é de Patrícia Wagner, Camilla Barella e Cecília Tanure. Em São Paulo, a ação não vai acontecer no centro da capital por causa da Lei Cidade Limpa, mas em um outdoor em Osasco com exibição do novo trabalho de Gustavo Caboco a partir de outubro.

Bloco de Notas

EDUCAÇÃO FINANCEIRA. O Instituto XP, em parceria com a Associação Cactus e a Barkus, lança a segunda edição do Torneio de Educação Financeira com premiação para professores e alunos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 5 de outubro, no site torneiodeeducacaofinanceira.com.

DIVERSIDADE. A Legisla Brasil, organização que trabalha para profissionalizar o Poder Legislativo, vai abrir esse mê um processo seletivo para assessores de gabinetes do Brasil com base em critérios de diversidade. No grupo, estão pessoas negras, indígenas, com deficiência e de baixa renda.