Congelado Gourmet

O astrólogo Cacá Nogueira (dir.) assumiu, no final do ano passado, franquia da rede Substância, criada em Porto Alegre (RS) há mais de 30 anos. A marca, do gaúcho Gabriel Tonetto Plein, procura vender, além de alimentos, o conceito de nutrição. A partir das demandas da mãe de Gabriel, Helena – que tinha restrições a glúten e à lactose – nasceu a ideia de criar alimentos congelados, saborosos, saudáveis, sem conservantes e que saciam. No cardápio de mais de 100 produtos, é possível encontrar, segundo Cacá, itens de 300 gramas e 280 calorias que matam a fome. “Há toda uma engenharia de nutrição que possibilita isso”, explica. A marca também traz a opção de comprar um kit “Spa” que inclui refeições para cinco ou sete dias. Ao escolher o pacote, é possível optar por 800 kcal, 900 kcal ou 1.000 kcal diárias.