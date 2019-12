Congelado de ouro

Henrique Castellani e Victor Santos, fundadores da Live Up – startup de comidas saudáveis congeladas – termina o ano com dois pratos especiais no menu, assinados pelas chefs Renata Vanzetto e Bel Coelho. Os sócios, que começaram o negócio em março de 2016, receberam, em setembro, uma contribuição de 90 milhões de reais de um fundo de investimento americano. “Fato que possibilitou ampliar nossa distribuição pelo Brasil”, diz Henrique. Hoje, a empresa oferece 100 receitas diferentes em seu portfólio e vende através do e-commerce mais de 250 mil refeições por mês.