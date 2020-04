Conforto em casa

Os irmãos Mariana e Like Mattar – na foto com seu fiel companheiro, Ernesto Mostarda – são idealizadores da MyPantoo, marca de pantufas e acessórios para o lar. “Criamos o projeto em 2017, mas ele nunca foi tão atual como agora, com a quarentena e os novos hábitos de higiene que a população está adotando”, comenta Like. “Hoje as pessoas entenderam o quanto é importante tirar os sapatos para entrar em casa. Coisa que os orientais já fazem há séculos”, complementa Mari. A dupla vende suas confortáveis pantufas por meio de um e-commerce.