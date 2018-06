Confira os destaques do Baile da ‘Vogue’

O tema “Divino, Maravilhoso” foi interpretado com liberdade pelos convidados do tradicional baile de gala da Vogue, anteontem, no Hotel Unique. O mote foi o de homenagear todas as “culturas brasileiras”. Com isso, os presentes incluíram até cocares de índios norte-americanos, bem como girassóis, que não são exatamente daqui, mas por que não?

No campo das fantasias bem-sucedidas, como de orixás, por exemplo, estão as vestidas por celebridades que usaram e abusaram do brilho – caso de Juliana Paes – e cujos vestidos dispensavam o forro de baixo. Ou seja, a transparência reinou. Afinal, que outra maneira de deixar as pernas à mostra enquanto se usa um vestido longo?

No palco, a cantora e drag queen pop Pabllo Vittar (foto ao lado) deu um passo além: entrou em cena de fio dental e abriu espacate durante sua performance. No fim, se despediu de Preta Gil, a atração principal da noite, com um selinho.

A filha de Gilberto Gil chegou ao baile inteira de branco. Indagada sobre se estava fantasiada de Iemanjá, não perdeu a piada: “Falei pra estilista que ia parecer Iemanjá… Era para ser de mãe de santo!”

Durante sua apresentação, parou tudo para anunciar a presença de Christian Louboutin, que estava na plateia bem à sua frente. Teceu, em inglês, elogios ao trabalho do designer francês e, em seguida, se dirigiu à multidão: “Quem aqui está de Louboutin hoje?”

A resposta dos carnavalescos famosos? “Eeeeeuuu!”/ PAULA REVERBEL E SOFIA PATSCH