Confeitaria Dama abre mais duas unidades

A premiada Confeitaria Dama, das sócias Daniela e Mariana Gorski, ganha cada vez mais espaço. Neste começo de ano, faz uma inauguração praticamente simultânea de duas unidades nos shoppings Iguatemi e Villa Lobos. Além disso, amplia a matriz de Pinheiros em 30%. Com as novas lojas, a Dama passa a ter seis endereços na cidade. “A ampliação das lojas veio para atender a uma demanda de clientes de várias regiões da cidade”, afirma Daniela. “Tanto a loja de Pinheiros como as unidades dos shoppings Villa Lobos e Iguatemi seguem um estilo de joalheiras com os doces em exposição como se fossem joias. Nós os consideramos assim”, completa Mariana.