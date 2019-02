Conexão criativa

Lourenço Bustani, Fred Gelli, Zak Tyler e Germano Lincoln decidiram juntar suas expertises no mundo dos negócios, marketing e inovação. E assim nasceu a SMUV, que hoje ocupa um espaço nos Jardins. De que se trata? De um espaço de bem estar onde reuniram atividades como aulas de ioga, spa, cardápios e área para quem quer trabalhar ou conversar. O que eles têm em mente: convidar as pessoas a reconstruir seus elos com o espaço urbano à sua volta e com seus corpos e mentes. Um cardápio foi pensado especialmente para trazer equilíbrio e energia – os smoothy bowls. “Os smoothies representam o que queremos para nós e os outros. Nutrem, refrescam, não prejudicam nada, nem ninguém. Unem o diferente. Nascem da terra e cuidam da gente. Por isso decidimos fazê-los. Por isso a SMUV.”