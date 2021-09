Condephaat suspende obras na Oca e no Planetário do Parque Ibirapuera

O Condephaat suspendeu as obras que estão sendo feitas no Planetário e na Oca do Parque Ibirapuera pela Urbia – concessionária responsável pelo local.

De acordo com parecer técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), as reformas não foram aprovadas e, portanto, são irregulares.

O órgão solicitou com urgência reunião com a empresa concessionária e a Prefeitura. Há previsão de multa e embargo, caso a ordem não seja respeitada.