Condephaat suspende obras do Planetário e da Oca no Ibirapuera

O Condephaat suspendeu as obras que estão sendo feitas no Planetário e na Oca do Parque Ibirapuera, pela Urbia – concessionária responsável pelo local, conforme antecipou ontem a coluna no seu blog.

Barrada…

De acordo com parecer técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), as reformas não foram previamente aprovadas e, portanto, são irregulares.

…no baile.

O órgão solicitou com urgência reunião com a empresa concessionária e a Prefeitura. Há previsão de multa e embargo, caso a ordem não seja respeitada.



Luz apagada

O Boletim de Carga Mensal, divulgado ontem pela ONS, mostra que o País precisa de ampla campanha de esclarecimento sobre uma possível falta de energia.

Comparando julho de 2020 ao mesmo mês deste ano, houve aumento de 3,5% no consumo. E a alta acumulada nos últimos 12 meses, sem contabilizar agosto, é de …. 7,1%. Mas houve leve redução em julho, em relação a junho de 2021. Muitos torcem que ela se aprofunde.

Sem conflito

Marco Martins, liderança do Acredito – movimento que integra as manifestações contra Bolsonaro – conta que tem orientado militantes a evitarem trajetos em que possam encontrar opositores, no 7 de setembro. Especialmente, quem diria, as linhas verde e amarela do metrô.

Som moderno

São Paulo vai ter uma big band, especializada em música brasileira e latina. Sediada no Memorial da América Latina, estreia com um espetáculo vinculado à celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. A partir de novembro.

Letras Guiadas

O Museu da Língua Portuguesa participa da Jornada do Patrimônio – evento de valorização do patrimônio cultural de SP. Promove visitas em grupo acompanhadas por sua equipe educativa. No passeio, visitantes conhecem aspectos arquitetônicos e históricos da Estação da Luz. Dias 11 e 12.

Filhote

A promotora Celeste Leite dos Santos comemora. O Programa de Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos, o Avarc, inicialmente idealizado pelo MP de São Paulo, virou lei no DF.