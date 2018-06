Condephaat planeja tombar Santa Ifigênia

O tombamento do bairro de Santa Ifigênia entrou no radar do Condephaat. Em audiência no dia 16, o conselho vai ouvir as entidades interessadas a respeito daquele “quadradão” entre o viaduto, a Rio Branco, a Duque de Caxias e a Osesp.

Motivo? Trata-se, como explicam técnicos do conselho, do primeiro bairro planejado de São Paulo. Tem “um traçado urbano e uma diversificada apropriação social” e pelo menos 88 imóveis que merecem atenção.

No conjunto, tudo isso torna aquela área “um bem cultural de interesse do Estado”.

