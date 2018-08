O Sesi juntou-se à ONG Caminhos da Paz para criar o Concurso Paz nas Torcidas, destinado a acabar com brigas entre torcedores de futebol. Da fase final, que escolherá três ganhadores – dia 4, no Museu do Futebol – participam 110 projetos de mais de 700 alunos.

Leia mais notas da coluna:

+ Loja vende online camisetas de Bolsonaro e contra Lula

+ Relatório detalha 101 operações na intervenção no Rio