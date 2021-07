Concurso que revelou Gisele Bündchen busca novos modelos fora de padrões

Altura mínima de 1,75 m e quadril de 90 cm, dentre outros requisitos, comuns em concursos de modelos, fazem parte de um cenário que tem ficado cada vez mais no passado. Liliana Gomes, diretora da Joy Model e empresária por trás do The Look Of The Year, concurso que revelou Gisele Bündchen, democratizou o evento e este ano, busca talentos que representem a beleza diversa. “Procuramos pessoas autênticas, que sejam fiéis às suas personalidades e não a padrões” explica Liliana.