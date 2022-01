Concessionária assume hoje, por 30 anos, a Cantareira e o Horto Florestal

O governo paulista assina hoje a concessão dos parques Cantareira e Horto Florestal à Urbia Águas Claras. Que, pelos próximos 30 anos, cuidará da zeladoria, manutenção e operação dos serviços ecoturísticos, investindo no mínimo R$45,5 milhões.

Localizados na zona Norte, os dois parques fazem parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da capital. Desde 2019 seis parques foram concedidos à iniciativa privada. Atualmente, está em aberto o edital para a concessão dos parques Água Branca, Villa Lobos e Cândido Portinari.

Mérito

David Uip será condecorado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em fevereiro, no grau de comendador, com a Ordem do Mérito Assis Brasil. Concedida por seus “notáveis serviços em favor da democracia e justiça eleitoral”.

Na disputa

Paixões Recorrentes, escrito e dirigido por Ana Carolina Soares, foi selecionado para o 51.º Festival Internacional de Cinema de Roterdã, que começa no próximo dia 26.

É o primeiro filme da cineasta após A Primeira Missa, lançado há oito anos. O longa ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Batendo e levando

O Roda Viva já se prepara para os debates eleitorais que legalmente podem começar em abril. A direção de jornalismo da TV Cultura começou a fazer contato com nomes já definidos para a disputa.