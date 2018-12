Concessão do Pacaembu para em exigência do TCM

Apesar de o Estado de SP ter cedido o terreno do Pacaembu à Prefeitura, a questão do patrimônio já não era vista pela administração municipal – segundo fonte credenciada – como obstáculo à concessão.

O problema está, de fato, no Tribunal de Contas do Município. Ele exige que ao menos uma das empresas do consórcio tenha experiência em prestar serviços na área licitada.

Para a Prefeitura, isso torna a concorrência do estádio muito restritiva. Ela defende que o consórcio só precisaria comprovar que contratou uma empresa experiente na área licitada. Visão partilhada pelo TCE e pelo TCU.

Leia mais notas da coluna:

+ Advogados se surpreenderam com liminar de Marco Aurélio

+ Decisão de Marco Aurélio não beneficiaria Eduardo Cunha