Concessão do Pacaembu está em fase final

O Tribunal de Contas do Município declarou neste sábado que a Prefeitura de São Paulo pode seguir com a homologação do vencedor da concessão do Complexo Pacaembu. O órgão tinha liberado o certame, realizado em fevereiro, com a condição de avaliar o processo antes que o Consórcio Patrimônio SP fosse declarado vencedor. Agora, a prefeitura vai informar a data de assinatura do contrato. A a expectativa é que o estádio esteja sob a nova gestão a partir de julho.

O Consórcio Patrimônio SP arrematou a concessão do com lance de R$ 111 milhões. A associação reúne a empresa de engenharia Progen e o fundo de investimentos Savona.

