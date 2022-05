Conceição Evaristo será a próxima titular de cátedra da USP e Itaú Cultural

A escritora Conceição Evaristo é a próxima titular da Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência, realizada em parceria do Itaú Cultural e o Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP). Em agosto, ela assume a titularidade substituindo o antropólogo cultural argentino Néstor García Canclini. Conceição vai trabalhar em questões sobre periferias.

Antes dela, ocuparam o posto o filósofo Sérgio Paulo Rouanet, o gestor cultural Ricardo Ohtake, a educadora Eliana Sousa Silva, e, em dupla, a biomédica Helena Nader e o curador e crítico de arte Paulo Herkenhoff.

FLIP. A mais famosa feira literária do País, a Flip, foi autorizada a captar, via Rouanet, cerca de R$ 3,9 milhões para sua 20ª edição, este ano. O projeto é organizado pela Associação Casa Azul e prevê contrapartidas sociais.

AQUELE ABRAÇO. Os Chefs Henrique Fogaça e Graham Elliot (jurado do American Masterchef) agora vendem vídeos personalizados para seus fãs pela plataforma Memmo, site sueco de celebridades. Por ele, é possível pedir mensagens de aniversário, conselhos amorosos e outros recados.

APOIO. A Farfetch, plataforma online de moda de luxo, anunciou o apoio oficial ao circuito de concertos de 2022 da Osesp – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

LEGADO. João Candido Portinari está a mil com a divulgação da exposição imersiva percorrendo 150 obras de seu pai, no MIS Experience em São Paulo, em cartaz até 10 de julho. Nesta segunda, ele dá a aula online Portinari Para Todos: do Cafezal à ONU. “O legado de Portinari vai além do pictórico, sendo ético e humanista porque ele sempre teve posições fortes sobre justiça social”, diz.