Como Evita em musical, Myra Ruiz diz que papel é o mais ‘difícil’ de sua vida

Um dos maiores símbolos da América Latina, Evita estará representada por quatro atrizes no palco do musical Evita Open Air, hoje, no Villa-Lobos. Claudya, Paula Capovilla e Bianca Tadini – todas intérpretes de Eva Perón em outras produções – serão recebidas por Myra Ruiz, titular do espetáculo em cartaz atualmente.

“Evita tem uma história inspiradora e de superação. Para mim ela é um símbolo da força da mulher”, diz Myra. Veterana dos musicais, a atriz conta que o papel da ex-primeira-dama argentina é o mais difícil de sua vida.

“E o fato de ser ao ar livre deixa a coisa toda ainda mais desafiadora”, diz. Para ela, terminar a sequência de apresentações do fim de semana é como finalizar uma maratona ou ter feito um Iron Man. “Quando não estou em cena, estou me trocando. No fim, é uma sensação de completa exaustão”.O plano para depois da extenuante temporada é diversificar a rota. No horizonte, séries e cinema. “Eu sou uma atriz em primeiro lugar”

BLOCO DE NOTAS

TORNEIO. O loteamento de alto padrão Quinta da Baroneza, localizado entre Itatiba (SP) e Bragança Paulista (SP), vai sediar nos dias 3, 4 e 5 de agosto o 1º Protea Tennis Cup. O evento beneficente será realizado pelo Instituto Protea com patrocínio do Itaú Private e reunirá cerca de 80 tenistas amadoras, entre moradoras do loteamento, convidadas e ex-atletas profissionais.

EM PARAISÓPOLIS. Em parceria com o Instituto Vita, um dos apoiadores do projeto social Ballet de Paraisópolis, o Grupo Fleury irá promover atendimento gratuito aos membros da equipe de dança da comunidade. O objetivo da parceria é tratar e zelar pelo bem-estar e saúde dos bailarinos.

TROCA. Atual Gerente de Conteúdo da Elo Company, Barbara Sturm assume o departamento de vendas junto ao de conteúdo e passa a ser Diretora de Conteúdo & Vendas. No novo cargo, a executiva seguirá responsável pela curadoria e negociação dos projetos onde a Elo atua como distribuidora.

ISOLAMENTO. A cantora Cibelle Hespanhol (ex-The Voice 2021) lança em agosto o novo single Dias Frios. A canção marca uma nova fase da gaúcha radicada em São Paulo. Cibelle criou um estúdio em casa por conta da pandemia da covid. Lá, a cantora se dedicou mais ao piano e a composições próprias.