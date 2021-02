Combo de desfiles históricos nas redes e na TV marca carnaval da pandemia

Na linha “vale a pena ver de novo”, um combo de desfiles históricos da Sapucaí será veiculado no canal de YouTube Boi com Abóbora, hoje, às 21h. E para simular a realidade, Eduardo Paes entrou ao vivo ontem no primeiro dia para entregar a tradicional “chave”, agora virtual, abrindo a folia.

Somam 40 os julgadores. Eles darão notas em todos os dez quesitos com direito a apuração do campeão do “desfile” na quarta de cinzas, como manda a tradição.

A Globo também exibe os melhores momentos de 30 desfiles inesquecíveis de SP e RJ nas noites de hoje e amanhã.

Vapt vupt

A rainha das lives nesta pandemia Teresa Cristina está com a mãe, de 81 anos, no interior. Em compasso de espera para vaciná-la contra covid-19. Entretanto, volta para o Rio para a apresentação online do Bloco da Preta Gil, amanhã, ao lado de Mumuzinho e Alcione, em prol dos catadores de latas e ambulantes neste carnaval.

Depois…sai de férias

O retorno

Após o vídeo de uma influencer dançando ao som de música da cantora Célia viralizar no TikTok, houve muita procura de jovens na web para saber quem era a integrante da MPB.

O que impulsionou a montagem de coletânea da artista, a ser lançada pela Warner Music. O disco Célia: Uma Antologia sai pela Warner Music em 26 de março, tanto no streaming bem como em edição limitada de CD.

Eu bebo sim

O consumo de vinho italiano no Brasil cresceu segundo levantamento da Italian Trade Agency. Mais precisamente, 30% em 2020, em comparação a 2019. Da Itália, foram importados 11.170.700 litros, no valor de US$ 36.023.547. Quase um milagre do Vaticano, visto o impostos de 100% e desvalorização do real.

Congrats

A versão em inglês do catálogo Lina Bo Bardi: Habitat acaba de receber prêmio Alfred H. Barr Jr. da College Art Association. Reconhece autores e organizadores de catálogos produzidos por instituições cujo orçamento anual não ultrapassa 10 milhões de dólares.

Clássico virtual

O Festival Virtuosi, um dos principais eventos de música erudita do País, vai fazer sua 23ª edição em formato virtual. Serão 12 dias de apresentações de peças inéditas, dos principais nomes da música erudita, a partir do dia 16 de março.