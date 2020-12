Com trechos de Bolsonaro e Mourão censurados, peça de teatro será exibida

Tarja preta

A performance audiovisual Ué, eu ecoa ocê’u é eU?, criada especialmente para o encerramento do Festival Internacional de Teatro de Brasília Cena Contemporânea, será exibida, na sexta, em sua versão… censurada.

Tarja preta 2

Segundo Celso Sim – que dirige esta obra específica do festival com Cibele Forjaz –, a diretoria do evento vetou cenas com imagens de Bolsonaro e do general Mourão. “Refiz as cenas, desfocando as imagens, e coloquei tarjas pretas indicando a censura. Quero explicitar o que aconteceu”, esclarece o diretor.

Segundo ele, a explicação para os cortes seria a de que as cenas violariam os termos do patrocinador, o Banco do Brasil.

Tarja preta 3

Indagado, Guilherme Reis, diretor do festival, afirma que não houve censura por parte do patrocinador. “Eles nos deram total autonomia curatorial”.

Diz que a decisão foi uma maneira de proteger o festival. “Qualquer pessoa retratada da forma que a dupla retratou, sendo ou não o presidente ou vice-presidente, se sentiria ultrajada”.

Tarja preta 4

Ele afirma que conversou com os autores sobre possíveis soluções para a questão e consultou advogados. Reis diz que apenas concordou com a ideia dos diretores de colocarem tarjas. Mas reafirma que não houve censura do BB. “Não nego o momento difícil de desmonte das artes, mas não recebi ordens para cortes”.

Consciência…

Organizado pela Força Aérea, o almoço de fim de ano de Bolsonaro com a alta cúpula das três forças ocorrerá em versão reduzida hoje – diferentemente das edições passadas que chegavam a ter 300 pessoas.

Foi cancelada ainda a tradicional solenidade de cumprimentos aos militares promovida no Palácio do Planalto.

…mas nem tanta

Entretanto, na maratona de formaturas em escolas militares que o presidente fez nos últimos dias, ele deixou recado implícito de defesa da abertura das escolas e universidades.

Ponte Jerusalém

O Instituto Brasil-Israel fechou parceria com a FLIP para realização de seis mesas com autores como Amos Gitai, Ayelet Gundar-Goshen, Adriana Carranca. Nos dias 12 e 18, pelo canal da Flip no YouTube.