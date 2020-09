TJ libera sessões presenciais na ALESP; doação de máscaras e álcool gel nas eleições deixou de ser debatida

Um dos temas que foi prejudicado por conta da suspensão das sessões presenciais na Assembleia Legislativa de São Paulo, por causa da pandemia da Covid-19, foi a votação da isenção de ICMS para máscaras e álcool gel que serão doados para a Justiça Eleitoral. As sessões foram suspensas, na terça-feira (22), após uma liminar do juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 3.ª Vara da Fazenda Pública, para preservar a saúde dos parlamentares, mas a decisão foi revertida hoje pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco.

O presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB-SP) alertou que não foi possível deliberar sobre o tema da isenção de ICMS para artigos que ajudam na prevenção da Covid-19 nas eleições e que as empresas responsáveis pelas doações para o Brasil inteiro são paulistas.

As sessões online não são regradas pela constituição estadual ou no regimento interno da ALESP. A PEC do deputado Campos Machado (PTB) para alterar a constituição estadual e regulamentar as deliberações online não foi aprovada pelo parlamento, apesar de duas tentativas.