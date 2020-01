Com ‘pé fora do MDB’, Skaf encontra presidente do partido

Longe dos holofotes, Baleia Rossi, presidente do MDB, teve uma conversa reservada ontem, em São Paulo, com Paulo Skaf, que preside a Fiesp. Ao que apurou a coluna, o empresário estaria com um pé fora do MDB.

Skaf, que reafirmou – agora publicamente – o apoio da federação ao governo Bolsonaro, pode presidir o Aliança em SP. Enquanto isso, o MDB está cada vez mais perto de Doria no Estado e de Rodrigo Maia nas pautas nacionais.

Menos poder?

No dia em que sofre ameaça velada de Bolsonaro, que admite tirar a segurança pública do seu ministério, Sérgio Moro fez sua estreia, ontem, no Instagram. Em duas horas, alcançou 50 mil seguidores. Começou seguindo apenas o presidente e o Ministério da Justiça. Não deu ‘ follow’ ainda na esposa, Rosângela, que está de férias na Itália.

O perfil extraoficial do ministro tem mais de um milhão de seguidores. Consta que é “conta de fã”, mas com “todas as postagens de autoria” do ex-juiz.

Tempo curto

Atento aos debates em Davos, onde Greta Thumberg é tão ouvida quanto Trump, Fábio Feldman avisa: “Os riscos climáticos entraram pra valer na agenda do mundo financeiro e não vão mais sair”. O assunto, adverte, não é novo nos encontros da Suíça. E há algum tempo ele preparou para o Cebri, do Rio, agenda prática a respeito.

Altas corporações e mesmo o Banco Central Europeu, a SEC em Nova York e a CVM por aqui “já levam em consideração o futuro impacto do aquecimento global no valor do petróleo ou das commodities”. E a palavra de ordem nos negócios mundiais é: “Quem quer atrair investimentos vai ter que provar que está cuidando do clima”.

Tempo curto 2

Enquanto o aquecimento ganha espaço em Davos, a pesquisa Global Advisor Predictions, da Ipsos, informa: sete em cada dez brasileiros acreditam que a temperatura média do planeta vai subir em 2020. O numero é alto, 71%, mas abaixo da média global, que está em 77%.

Os brasileiros estão entre os que menos se preocupam com o problema, sendo superados nesse item por Arábia Saudita, EUA, Russia e Austrália – esta atingida por incêndios. A Ipsos ouviu mais de 22 mil pessoas em 33 países, entre novembro e dezembro.

Preparado

Moisés Patrício, do elenco da Galeria Estação, prepara participação na exposição Against. Again: Art Under Attack in Brazil. Ao lado de Cildo Meireles, Rosana Paulino, Dalton de Paula e Jonathas de Andrade, entre outros, na Shiva Gallery, em NY, em fevereiro.

Correndo atrás

O pitoresco Bloco Emo – que há dois anos leva hits do rock choroso/sentimental ao carnaval de SP – corre o risco de não sair neste ano. Com expectativa de reunir mais de 50 mil pessoas, o grupo não conseguiu patrocínio.

“O carnaval paulistano é hoje algo muito mais institucionalizado e próximo das agências de publicidade do que dos agentes culturais. Os patrocínios são organizados por um mesmo pequeno grupo de pessoas”, diz Alexandre Cavalcanti, presidente do Emo. O bloco precisa de R$ 50 mil e segue em busca de patrocinadores.

Otimista

A Sextante lança em fevereiro o novo livro do psiquiatra Daniel Martins de Barros, O Lado Bom do Lado Ruim. Na obra, ele alerta sobre a importância das emoções negativas na nossa vida – e vai na contramão do senso comum sobre elas.