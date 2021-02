Com o sucesso do delivery, Renzo Garibaldi abre novo ponto de hamburgueria na linha ‘smash dry aged’

Focada em hambúrgueres ‘smash dry aged’, a Osso Smash House foi lançada durante a pandemia como ‘dark kitchen’, cozinha exclusiva para delivery. Após o sucesso, o açougueiro peruano Renzo Garibaldi (foto) – junto com os sócios brasileiros, Guilherme e Gustavo Mora – decidiu abrir um espaço físico, localizado na esquina da rua dos Pinheiros com a Mourato Coelho. “Nossa inspiração é a hamburgueria americana 5 Guys, que tem várias lojas ao redor do mundo”, conta Renzo, que usou a técnica de seus famosos ‘dry aged’ para compor a receita dos hambúrgueres. “Demorei seis meses para chegar ao hambúrguer ideal, feito com o dianteiro do boi maturado, sem adição de gordura e outras carnes”, comemora o peruano.