Com milhares de seguidores, dermatologistas aumentam clientela pelo Instagram

Se antes o que valia na hora de escolher um dermatologista para tratar a pele era a indicação da amiga com a tez brilhante e sem rugas, agora a resposta pode estar nas redes sociais. Na semana passada, a influenciadora Bettina Rudolph – que ganhou fama ao atribuir seu patrimônio aos investimentos que fazia pela consultoria Empiricus – viralizou ao dizer que analisou o Instagram de cinco médicas antes de definir com quem iria realizar seus procedimentos.

Segundo Bettina, uma das profissionais era “muito tímida” em sua apresentação. “Eu falei: não quero uma médica assim, quero uma médica que eu sinta que tá sabendo do que tá falando, né?”, disse na entrevista. A declaração pode até parecer polêmica, mas já é uma realidade nos círculos de dermatologistas.

Com 186 mil seguidores em seu Instagram, a dermatologista Daniela Aidar começou a usar o Instagram em 2018, com o plano de abrir sua primeira clínica particular. A estratégia foi um meio de encurtar o caminho para conseguir formar sua clientela de pacientes. “Antes das mídias sociais os médicos iniciantes demoravam muito tempo para encher uma agenda”, conta.

Formada pela Escola Paulista de Medicina, Daniela também dá mentoria de gestão e marketing para médicos. O curso inclui dicas de como construir uma boa comunicação com os pacientes via redes sociais. “O que eu digo nessa mentoria é para eles serem originais. Os pacientes percebem quando você propaga uma imagem que não é a sua”.

Com pacientes como o ator Chay Suede e a cantora Linn da Quebrada, Thiago Cunha atribui 90% da sua nova clientela ao Instagram. O médico também costuma fazer posts sobre lançamentos de skincare, com opiniões sinceras sobre a eficiência dos produtos.

“Eu não tenho nenhum tipo de parceria com marcas. Prefiro ter essa credibilidade da ausência de conflito interesse. Muitas vezes as pessoas não têm condição de pagar uma consulta, mas podem receber uma boa informação”, explica. Para ele, muitos colegas também acabam usando o Instagram como forma de propagar um estilo de vida e não o próprio trabalho. “Eu gosto de desconstruir isso”.

Além da consulta no Instagram, é indicado que se busque o registro do médico no Conselho de Medicina, além de consultar a formação profissional e a veracidade das informações divulgadas, como especializações e cursos.

Na opinião de ambos, atualmente um colega que trabalha na área da dermatologia e não usa as redes sociais fica, sim, defasado. “Mesmo quando algum amigo indica, a pessoa acaba perguntando qual é o Instagram do médico para checar o trabalho”, diz Daniela.