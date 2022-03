Moradores voltam à luta contra barulho na Vila Madalena

Com a baixa da pandemia, os moradores da Vila Madalena tiveram “reencontro” com um velho conhecido: o barulho dos bares, principalmente na região das ruas Mourato Coelho e Inácio Pereira da Rocha. Representantes da Associação da Rua Ministro Costa e Silva e Adjacências estiveram esta semana com o subprefeito de Pinheiros, Richard Haddad, o diretor do Psiu e um representante da PM.

“A rua fica tomada mesmo depois do fechamento dos bares porque chegam os ambulantes. E, quando abertos, os bares não têm isolamento acústico e fazem barulho acima do permitido”, explica Ana Wilhen, presidente da associação.

Os moradores devem se reunir com donos de estabelecimentos da região problemática na semana que vem, com presença da PM e da subprefeitura.

Em Haia

Tem brasileiro em função top da Conferência Internacional de Direito Privado, em Haia. O juiz gaúcho Marcelo de Nardi, do TRF-3, acaba de ser eleito presidente do Conselho de Assuntos Gerais e Políticos (CGAP) da instituição – uma área com impacto direto na vida dos cidadãos e que conduz a agenda geral do tribunal.

Rock in Rio

Foi dada a largada para os roqueiros. Dia 5 de abril começa a venda de ingressos para o Rock In Rio, que abre suas portas no dia 2 de setembro. Já no dia 4, os rappers do Migos fazem a estreia no Brasil e no Palco Mundo. No dia 8 de setembro é a vez da banda californiana The Offspring. Este ano, o Palco Mundo exibe estrutura ainda maior, com mais de 100 metros de largura e altura equivalente a um prédio de 10 andares.

Ecossistema

Editores brasileiros aderem à solidariedade geral e dão apoio aos colegas ucranianos. O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Dante Cid, mandou carta à Associação de Editores da Ucrânia afirmando que “o ecossistema do livro é fundamental para a preservação da cultura nacional” e enviou “pensamentos de esperança”.

Mulher e energia

O Complexo Eólico Tucano, na Bahia, será operado por 15 mulheres – algo inédito no País. Vão cuidar de operação e manutenção quando iniciarem as atividades, no segundo semestre.

Olhar de fora

O artista tcheco Jan Kaláb faz sua primeira individual no Brasil na Galeria Movimento, no Rio. A partir do dia 26 ele mostra cerca de 15 pinturas e uma instalação feita no local.