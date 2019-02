Por causa de árvore, Clube Harmonia fecha as portas temporariamente

A Sociedade Harmonia de Tênis decidiu, em caráter emergencial, fechar todas as suas dependências a partir deste sábado, 23, pelos próximos dias. Motivo? Um eucalipto centenário que periga cair, ameaçando a integridade física dos sócios e funcionários.

Segundo o engenheiro agrônomo que acompanha a estabilidade da árvore, o solo onde ela está plantada ficou instável depois das fortes chuvas dos últimos dias e não há como garantir o isolamento das áreas de risco.

A medida da diretoria do clube é inédita, segundo comunicado enviado aos sócios. “Deverá ser revertida o mais breve possível, uma vez que o processo de alvará para remoção do eucalipto já se encontra em fase final”, diz o texto. Assim que a autorização for publicada no Diário Oficial , o eucalipto centenário poderá ser retirado e substituído.

