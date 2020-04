Com Covid-19, Dinho considera atuação de Bolsonaro na pandemia um “lixo”

Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, está com Covid-19 e se recupera há 12 dias em casa. Maria, sua mulher, foi porta-voz do marido em conversa com a coluna. Contou que o vocalista considera a atuação do governo Bolsonaro na contenção da pandemia “um lixo”. Mas aprova Doria, elogiando a construção dos hospitais de campanha.

Tanto a mulher, como os três filhos de Dinho, não pegaram a Covid-19. “Talvez meus filhos tenham pego mas tenham ficado assintomáticos”, explica.

O cantor, que já está quase sem febre e segundo a médica da família, deve estar totalmente recuperado da doença nos próximos dias, passou o tempo doente lendo: “Li o “4321” do Paul Auster, finalista do Man Booker Prize”