Procon cobra Google e Aple por aplicativo de altera imagens

Pegadinha?

O Procon aguarda manifestação da Apple Store, bem como da Play Store, pertencente ao Google. O órgão questionou oficialmente o Face App por meio de seus revendedores no Brasil. O aplicativo é conhecido por mostrar o visual do usuário com diferentes cortes de cabelo, estilos de barba e mais recentemente… sua aparência quando envelhecer.

O Google vende o aplicativo na Play Store. O da Apple é comercializado na Apple Store. “Ambos permitem acesso por meio de lojas virtuais. Portanto estão dentro da cadeia de fornecimento de um produto viciado”, sentencia Fernando Capez.

Pegadinha 2

Segundo o diretor do Procon, quando o consumidor clica nessa simulação “ele está autorizando o Face App a vender ou alugar a sua imagem e todos os seus dados para a empresa dona do sistema”.

E o faz por meio de contrato que aparece na tela em inglês. “O que é igualmente ilegal”, explica Capez.

Pegadinha 3

Esse contrato do Face App, aceito virtualmente pelo internauta, traz também outras cláusulas ilegais que “excluem completamente a responsabilidade deles em pagar qualquer indenização”, diz o dirigente do Procon.

Lá e cá

Ante os comentários de Deltan Dallagnol – ontem, no Twitter – que comparam os ataques à Lava Jato com os sofridos pela Operação Mãos Limpas na Itália, Walter Maierovitch adverte que, diferentemente da operação brasileira, a italiana “cuidou da corrupção apenas nos partidos”.

Segundo: ela não foi questionada na sua legalidade. E mais: ao seu final, “todos os partidos políticos foram extintos, dando lugar a uma nova república”.

La e cá 2

Resultado? Nem tão bom assim. A Itália aparece em penúltimo lugar na classificação dos países europeus mais corruptos. Só está à frente da Bulgária.

MP no Google

A busca por “MP da Liberdade Econômica” cresceu 1.971% na última semana – 75% só na quarta-feira ficando entre os principais na lista do Google Trends Brasil. E onde cresceu mais? No Ceará, Rio Grande do Norte e DF.

Glitter e diversidade

Em meio a discussões de gênero e homofobia, o Shell Open Air, maior cinema a céu aberto do mundo vai exibir Priscilla, A Rainha do Deserto.

Depois da projeção do clássico, dia 19 no Jockey, a noite vai contarcom a DJ performática Halessiar comandando a pista.

Nossa cidade

De olho no desconhecimento da história paulistana, a tradicional Jornada do Patrimônio, no sábado, vai incluir um rolê a pé, pelo centro novo de SP, passando pelo Viaduto do Chá. Ponto de partida? A Praça Dom José Gaspar.

Dou-lhe uma…

Casa de leilões de Pinheiros faz em setembro seu primeiro evento vendendo imóveis… em Portugal. Serão 36, mas a joia do dia é… uma fazenda de nada menos que 290 hectares.

