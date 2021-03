Coletivo feminista realiza prêmio para mulheres artistas na galeria Jacqueline Martins

Tania Rivitti, Talita Trizoli e Bruna Vieira – do coletivo feminista Vozes Agudas, projeto do Ateliê 397 – criaram o Prêmio Vozes Agudas para Mulheres Artistas, a ser realizado dia 6, na galeria Jacqueline Martins. “Criamos uma ponte entre artistas que ainda não foram absorvidas pelo circuito institucional das artes, por meio de processo de acolhimento e valorização”, explica Talita. O trio recebeu mais de 800 portfólios de vários estados do País, assim como de brasileiras que moram no exterior.