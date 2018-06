Com lançamento em agosto pela Rocco, Todas as Crônicas, de Clarice Lispector, chegará às prateleiras com capa assinada pelo norte-americano Paul Sahre. O designer trabalhou em cima de foto da autora feita pelo filho dela, Paulo Gurgel Valente, no fim dos anos 60.

Todas crônicas já tem tradução para o inglês e o espanhol, antes mesmo de sair no Brasil. Prefácio? De Marina Colasanti, escritora amiga que trabalhou com Clarice no Jornal do Brasil.