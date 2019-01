Coleção digital compila entrevista com ex-presidentes do Banco Central

O BC convocou uma respeitável “tropa de choque” – seu presidente Ilan Goldfajn e 14 ex-presidentes– para o lançamento de História Contada do BC, coleção digital com 25 entrevistas de ex-presidentes do banco ao longo dos seus 54 anos. Amanhã, no auditório do banco, no Rio de Janeiro.

Entre os 14 já confirmados estão nomes como Ernane Galveas, Geraldo Langoni, Fernão Bracher, Pedro Malan, Persio Arida, Gustavo Franco, Arminio Fraga, Henrique Meirelles.

Uma das 25 entrevistas revela como surgiu o BC. Dênio Nogueira, primeiro presidente, conta ter sido chamado em 1965 por Octavio Bulhões, da Fazenda, para dirigir a Superintendência do Moeda e do Crédito. Recusou o convite, explicando que vinha defendendo há tempos a troca da Sumoc por um banco central.

O que fez o ministro? Foi conversar com Castelo Branco, voltou e lhe disse: “Está bem. Vai lá criar o seu banco central!”

