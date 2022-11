Coleção de cofundador da Microsoft é leiloada em NY

A galeria de arte e casa de leilões Christie’s apresenta “Visionary: The Paul G. Allen Collection” nos dias 9 e 10 de Novembro, no Rockefeller Center, em Nova York. Serão leiloadas 150 obras, que compreendem mais de 500 anos de história da arte provenientes da coleção do filantropo e cofundador da Microsoft, Paul G. Allen.

Estimada em mais de 1 bilhão de dólares, a coleção de Allen, que conta com obras de nomes como Paul Cezanne, David Hockeny, Georges Seurat e Jasper Johns, entrará para a história como a maior venda já realizada em leilão. Em linha com os desejos de Allen, tudo o que for arrecadado será investido em causas filantrópicas. Brasileiros têm visitado a exposição – que fica aberta ao público até um dia antes do leilão.

Pedro Andrade visita presídio na Noruega

O programa da CNN Brasil Entre Mundos, sob comando de Pedro Andrade, volta em terceira temporada a partir do dia 13. Desta vez, a atração fez um giro pela Europa. Em um dos episódios, cujo tema é encarceramento, Pedro visitou o presídio de segurança máxima de Halden, próxima a Oslo, na Noruega.

Considerada a prisão mais “humana” do mundo, Pedro se emocionou e até chorou durante a gravação.

BLOCO DE NOTAS

ASSINATURAS. A Osesp avisa que pacotes para a temporada de 2023 estarão disponíveis para compra a partir de segunda-feira. Os valores partem de R$ 250 (Coro, cinco recitais) e R$ 350 (orquestra, sete concertos) É possível garantir concertos da Orquestra Osesp, do coro, quinteto e recitais.

DEBATE. Os apresentadores Tiago Leifert, Benjamin Back e a jornalista Patrícia Campos Mello vão debater sobre antissemitismo e discurso de Ódio durante a 53ª Convenção Nacional da CONIB. O encontro aberto ao público será amanhã na Hebraica, às 11h30.

FELIZ. Jon Clifton, CEO do Instituto Gallup, fala a um grupo de executivos brasileiros a convite de Carla Furtado, diretora do Instituto Feliciência, no próximo dia 18. Na pauta seu recém-lançado livro Blind Spot. A obra trata da ascensão da infelicidade no mundo.

INOVAÇÃO. A MIT Tech Review Brasil, do Instituto de Massachusetts, mostrará o mapa da inovação no Brasil na Rio Innovation Week, no dia 9.

MODA. Riccy Souza Aranha, fundadora da Mixed, anunciou o lançamento da nova marca do grupo, a Match (focada no público jovem). A marca terá Ciccy Halpern como diretora criativa. “Muito feliz e confiante com o novo filho que está nascendo. Como uma grande família não podemos parar. Temos sempre a missão de levar o bem e inovar através da moda e também agradar todos os públicos”, disse Riccy.