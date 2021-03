CNJ aprova cota de 20% para negros nos concursos para ingresso em cartórios

O Conselho Nacional de Justiça aprovou a inclusão de cotas de 20% para negros nos concursos para ingresso em todos os cartórios do País. A resolução partiu de um projeto do reitor José Vicente e do Frei Davi dos Santos. Os dois reivindicaram a cota, em agosto, ao então presidente do CNJ, o Ministro Dias Tofolli.

Para José Vicente a aprovação é “importantíssima para inclusão, participação e empoderamento de jovens negros, social e economicamente. No Brasil, temos cerca de 13.627 cartórios, com 20 funcionários em média, podendo assim, a medida, resultar na disponibilização de 50 mil postos para negros”, diz.