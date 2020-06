Clubes esportivos e culturais de SP marcam data de reabertura

Bruno Covas autoriza até sexta-feira protocolo de reabertura dos clubes de SP. Prefeito, dirigentes e associações acertaram que retomada será com 20% da capacidade total e apenas liberada a área externa – o ‘condomínio’.

A liberação inclui pista de cooper, piscina, quadras esportivas, desde que abertas. Exigências? Instalação de câmera de temperatura, totens de álcool gel, máscaras…

“Compramos até teste de covid-19 para a equipe que retomará. E já havíamos feito teste sorológico no Einstein com funcionários, apenas 5% testou positivo”, conta à coluna Daniel Bialski, do Clube Hebraica, que esteve na reunião na Prefeitura, anteontem.

Hoje, o grupo – que soma 280 clubes – volta a se reunir para finalizar o protocolo e definir data oficial de retomada. As articulações incluem Paulo Movizzo, do Sindi Clube, e Sérgio Nabhan, da Acesc, além de Heni Ozi Cukier e Daniel Annenberg.

Bialski diz que já está pronto para reabrir domingo – assim como os clubes Paulistano, Pinheiros, Alto de Pinheiros e Paineiras. Cartilha para os associados ficou pronta ontem.

“Já comprei termômetro digital, oxímetro, vaporizador, tapetes sanitizante…”, afirma o dirigente, que cuida de 750 funcionários e 18 mil sócios.

Nos clubes, seguirão com cadeado: academia de ginástica, restaurante, lanchonete, salão de beleza… Só reabrem conforme plano do Governo de SP.

Nova onda

Mais um drive-in será aberto em SP. O Arena Estaiada Drive-In será inaugurado no Dia dos Namorados com sessões dos filmes Long Shot e La La Land.

O áudio é captado dentro do próprio veículo via rádio FM.

Empurra e cai?

Polêmica instaurada nas redes sociais após a estátua do traficante de escravos Edward Colton ter sido derrubada durante protestos em Bristol, na Inglaterra. Criado nas redes, movimento brasileiro tenta organizar a retirada da estátua do bandeirante… Borba Gato.

Enquanto alguns criticam que monumentos de figuras históricas ligadas à escravidão sejam mantidos, outros alegam que tais obras fazem parte da nossa história. No Twitter, o escritor Laurentino Gomes – autor de trilogia sobre escravidão – alega que os monumentos devem ser “preservados como objetos de estudo e reflexão”.

Receosos

A startup WinSocial – que atende pessoas com diabetes, grupo de risco da covid-19 – registrou aumento de… 30% de vendas do seu seguro de vida adquirido por pessoas com esse tipo de fragilidade – na comparação ao mês anterior.

A maior parte das contratações realizadas em maio foi feita por homens (62%), com idade média de 45 anos.

Dúvida cruel

A preocupação com a covid-19 em Trancoso, na Bahia, é gigante, mas não se atentam à dengue. Fonte dessa coluna, internada em hospital com dengue, pergunta-se: “É pra sair de casa ou ficar trancado no meio de mosquitos?”