Clube de relacionamento exclusivo para mulheres de negócios abre no Itaim

A importância do networking para o empreendedorismo feminino foi o que impulsionou as sócias Raquel Oliveira (executiva da área de tecnologia e presidente de uma confraria de mulheres que fumam charuto), Cintia Buzzacarini (profissional do mercado financeiro) e Natalie Saes (relações públicas russa radicada no País) a criarem o Czarine Lounge. Trata-se de um clube de relacionamento exclusivo para mulheres de negócios.

“Muitas mulheres ainda se sentem constrangidas em falar de dinheiro, mas ao encontrarem outras mulheres que estejam no mesmo estágio, elas se ajudam, se entendem e voam juntas”, disse Raquel.

O clube, batizado em homenagem à czarina russa Catarina, a Grande, fica em um casarão de dois andares no Itaim Bibi. Aliás, a decoração inclui elementos que remetem aos palácios do período czarista com muito veludo, espelhos e itens dourados. No primeiro andar, funciona o restaurante (com menu assinado pelo chef venezuelano Gabriel Charles Gomes), um bar e uma sala vip. Já no segundo piso, fica o ‘fumoir’, um ambiente para degustação de charutos.

“É muito comum hoje em dia chegarmos em uma tabacaria e encontramos uma mesa cheia de mulheres. Quando uma mulher se interessa por algo, ela busca conhecimento, estuda e se dedica”, afirmou Raquel. O lugar funciona como um clube de assinatura com planos anuais – que variam de R$ 9.800 a R$ R$ 4.680 (cada um com benefícios específicos). Homens são bem-vindos – como acompanhantes.

Companhia de dança comemora 20 anos com ‘As Histórias Que Inventamos sobre Nós’

A Esther Weitzman Companhia de Dança vai apresentar o espetáculo As Histórias Que Inventamos Sobre Nós. As apresentações marcam a celebração dos 20 anos da trajetória do grupo carioca. Ao longo destas duas décadas, a companhia desenvolveu um projeto de linguagem estética contemporânea, com ações continuadas de pesquisa e formação. “O espetáculo fala das diferentes possibilidades de encontros, das engrenagens de uma comunidade em ação”, conta Esther. De 7 a 16 de outubro, no Sesc Santana.

Pianista está ansioso para tocar em casa

Após apresentações na Alemanha e em Lyon, na França, o pianista brasileiro Cristian Budu, de 34 anos, vem a São Paulo para tocar o concerto Rhapsody in Blue, de Gershwin, nos dias 14 e 15 no Teatro Municipal. “Estou ansioso e feliz. É a primeira vez que toco com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal”, disse. Em 2019, Cristian ganhou apoio público de Nelson Freire, que declarou, em entrevista, acreditar que ele seria o seu sucessor.

BLOCO DE NOTAS

CRIANÇAS 1. O Festival dos Pequeninos vai ocupar praças, parques e equipamentos culturais de toda a cidade nos dias 12, 15 e 16 de outubro. No pacote, eventos artísticos de música, atrações circenses e teatro, além de atividades como contação de histórias e recreação.

CRIANÇAS 2. Convidada pelo cineasta Chico Faganello, a atriz Sandra Corveloni dirige o espetáculo As Aventuras de Makunaima para crianças nos dias 8, 9 e 12 de outubro, no Teatro Alfa. No elenco, crianças indígenas. Grátis.

MEL. O livro 67 Receitas com Mel de Abelhas Nativas, organizado pelo chef Alex Atala, será lançado amanhã. No Dalva e Dito, às 19h.