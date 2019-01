Clima de Praia

Quando os amigos Tunico Almeida, Duda Gaspar, Marcos Sifu e Paulo de Castro resolveram criar a cerveja Praya, a ideia era se afastar do conceito de cerveja artesanal gourmet e criar algo ligado às “experiências de vida sem frescura”. Como o próprio nome diz, a inspiração para a witbier feita com coentro e limão siciliano são os mistérios e encantos do oceano. “A gente tenta transmitir com a marca um estilo de vida além do líquido, criamos ações, engajamos pessoas, investimos em cultura… Pensamos em legados, pra que a cerveja seja algo além da cerveja”, diz um dos sócios, Paulo de Castro. O DNA carioca da bebida também tem espaço em terras paulistanas. Em 2018, chegou a 400 pontos de venda em São Paulo e acaba de lançar uma torneira de chope no novo italiano Più, do Iguatemi.