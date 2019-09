Clima de praia em bar de Pinheiros

FOTO: IARA MORSELLI/ESTADÃO

Uma casinha de madeira cheia de referências praianas despertou a curiosidade de quatro jovens enquanto passeavam pela rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros. Hoje, o bar Bangalô, oficialmente inaugurado,promete trazer para a cidade todo o clima do litoral.

Comandado pelo quarteto de sócios – Guilherme Flaquer e os irmãos Bruno e Lucas Bustamante mais Thomas Farah – o endereço exibe muito verde, madeira e palha e traz muito agito, garantem os donos. “Sempre estarão sendo tocadas músicas animadas que exploram clássicos e a nova cena nacional”, conta Thomas. “Os drinques ficam por conta do barman Andrea Ambrosano, do IPo Bar. E as comidinhas, bem praianas, são assinadas pela jovem chef Rafaela Shornik”, acrescenta ele.