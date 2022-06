Cleo se prepara para lançar a websérie ‘Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar’

A atriz, cantora e produtora de cinema Cleo (que não assina mais ‘Pires’) se prepara para lançar a websérie Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar nas redes sociais. Na história, Cleo contracena com o elenco como se estivessem em uma sessão de terapia em grupo. Nomes como a médica e ex-BBB Thelminha Assis e o tiktoker Fefe já estão confirmados. O texto do projeto desenvolve personagens presentes no primeiro livro da Cleo e da roteirista Tatiana Maciel, que leva o mesmo nome da série e será lançado no dia 12 de junho, Dia dos Namorados.