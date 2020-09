Em biografia, Claudia Raia fala sobre período conturbado de amizade com Collor

Claudia Raia incluiu o período em que foi amiga de Fernando Collor de Mello em seu livro de memórias, que será lançado em novembro pela Harper Collins.

“Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil no dia 17 de dezembro de 1989. Seis dias depois, completei 23 anos e, nos três anos que se seguiram, senti na pele, na carne, no bolso e na alma o que é ser discriminada, desprezada, vaiada e caluniada injustamente”, conta a atriz em um dos trechos de Sempre Raia Um Novo Dia.