Claudia Raia constrói casa sustentável em Bragança Paulista

Amigo de Claudia Raia, o arquiteto Léo Shehtman diz que para ele foi fácil captar as necessidades da atriz na hora de projetar a nova casa de campo dela em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, com previsão de ficar pronta em seis meses: “Eu a conheço há muitos anos, sou padrinho da Sofia, a filha da Claudia… Foi quase por telepatia, é um projeto muito mais sobre estilo de vida do que tendência. Ela fez questão de ser bem sustentável”.

A fachada tem concreto, material de recuperação e garrafa pet que imita madeira. “A Claudia é uma pessoa muito generosa. Ela quer uma horta bem bolada para se abastecer e doar o que sobrar. Está nesta fase bem natural, cuidando muito da saúde. Essa casa está tentando obedecer as regras que ela respeita”, explica Shehtman. Com vista para a represa, a casa possui dois andares, seis quartos, sala para ensaiar balé e uma academia. “Ela gosta de design e está valorizando os novos designers brasileiros”, completa o arquiteto.

Artista baiano discute negritude em exposição

A Acervo Galeria de Arte participará da próxima edição da SP-Arte – Rotas Brasileiras, de 24 a 28 de agosto na ARCA, em São Paulo. Dirigida por Ricardo Portela e Denny Venegeroles, a galeria levará ao evento uma exposição individual do artista plástico baiano Igor Rodrigues. Na série “Me Olhe Nos Olhos”, o pintor reflete sobre sua própria negritude. A curadoria é de Justino Marinho.

Bloco de Notas

CELEBRAÇÃO. O teatro Fernando Torres completa 10 anos com uma apresentação especial da orquestra Brasil Jazz Sinfônica, que tocará trilhas sonoras de novelas, filmes e peças feitas pelo ator Fernando Torres. O evento será realizado no próximo dia 23 de agosto e contará com a presença da atriz Fernanda Montenegro.

VOLUNTARIADO. No dia 31 de agosto no Salão Chella, o Voluntariado Einstein promoverá o evento beneficente “Encontros Transformadores”, com a participação da empresária e consultora de moda Costanza Pascolato. O encontro visa arrecadar renda para as mais de cinco mil pessoas atendidas no Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis.