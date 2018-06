Claudia Moreira Salles assina linha de móveis para marca sustentável

Com expertise em trabalhos artesanais, utilizando técnicas de recuperação da marcenaria tradicional para valorizar a matéria prima, Claudia Moreira Salles passa a integrar o time de designers da Butzke – empresa especializada em móveis de madeira certificada. Claudia assina um sofá e uma poltrona, ambos em madeira Cumaru. “São produtos de construção simples e fácil montagem”, explica a designer. “Fico feliz em trabalhar com uma marca que respeita e valoriza através do uso sustentável e da execução primorosa da madeira. Acredito que será uma parceria de longa duração”, comenta ela, que será apresentada para seus colegas em um almoço, terça, no restaurante Santinho do Tomie Ohtake.