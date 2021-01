Cláudia Mauro. Foto: Sabrina da Paz

Cláudia Mauro estreia essa semana, em sua conta do Instagram, a websérie Em Casa Ela Dança. “Todas as cenas foram captadas em casa pelo meu celular. É a história de uma mulher comum, em meio à pandemia, os conflitos e angústias desse dia a dia, que extravasa de madrugada, quando todos dormem”, explica a atriz, que conta com direção de Udylê Procópio no projeto.