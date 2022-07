Claude e Thomas Troigros vão abrir bar de coquetelaria no Itaim

O complexo gastronômico Le Quartier, como sonhado por Claude e Thomas Troisgros, vai ganhar mais um “tijolinho” ainda este mês. Além do já conhecido Chez Claude e do recém- chegado Boucherie, o espaço está prestes a receber um bar de alta coquetelaria, o Bar du Quartier.

“A mixologia é uma grande paixão minha. Além dos drinques clássicos, elaboramos uma série autoral para todos os paladares que serão servidos com pequenos pratos exclusivos do bar”, conta Thomas. Um diferencial do novo empreendimento é que o cliente poderá tomar um drinque no bar, comer o parto principal em um dos restaurantes e a sobremesa em outro e pagar tudo numa conta só. “Igual conta de hotel”, resume Thomas.

O bar é apenas o início do projeto de expansão. Até o fim do ano, o local abrigará um café e o restaurante Mediterrâneo, formando, assim, o Quartier dos Troisgros no Itaim Bibi.