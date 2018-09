Cirurgião paulistano voa para Juiz de Fora para avaliar Bolsonaro

O gastroenterologista Antonio Luiz Macedo, um dos mais respeitados nomes na área de cirurgia gastrointestinal em São Paulo, foi contatado e, por volta de 21 horas desta quinta-feira tomou um jatinho no aeroporto de Jundiaí e voou para Juiz de Fora, onde o presidenciável Jair Bolsonaro foi submetido a uma delicada operação depois de levar uma facada na barriga em que seu intestino foi atingido.

Uma equipe do Hospital Sírio Libanês também foi mobilizada e rumou para a cidade mineira, onde desembarcaria por volta de meia-noite.

Ao que tudo indica, deverão fazer, com os médicos locais, algum tipo de avaliação do estado geral do presidenciável e definir se é necessário, quando, e de que forma, transferir Jair Bolsonaro para São Paulo. Isso porque, na avaliação dos próprios médicos da Santa Casa de Misericórdia, onde foi operado, ele está estável mas sua recuperação é delicada.