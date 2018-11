Ciro Gomes foi visto ontem no corredor do 7.º andar do Sírio-Libanês. Pelo que se apurou, sofreu cirurgia de próstata e está bem. Deve sair do hospital ainda nesta semana.

Leia mais notas da coluna:

+ Escolha de Roberto Castello Branco para a Petrobrás agrada ao mercado

+ Desgaste pesou na decisão de Ivan Monteiro