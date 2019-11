Chineses vão ajudar SP a despoluir o Pinheiros

A passagem dos chineses pelo Brasil, para a cúpula do Brics, deixou frutos… em São Paulo. A Emae, que cuida de água e energia na capital, assinou um acordo para estudo conjunto de novas formas de limpeza, dragagem e tratamento de resíduos do rio Pinheiros com o grupo de tecnologia e construção CCCC, da China.

O próximo passo será definir um modelo comercial para os projetos. E a Emae já deixou ao dispor dos chineses um espaço em seu escritório.

TRFs, aos 30 de idade,

atolados em processos

Os cinco tribunais federais de recursos do País completam 30 anos… atolados em processos. Só o TRF da 1.ª Região, que atende o DF mais 13 Estados, tem média de 26 mil processos por desembargador e um “acervo” de meio milhão de processos.

Resultado: o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, já estuda propor a criação de um sexto tribunal. Os dados estão no Anuário da Justiça Federal, que o Conjur lança no dia 27. No mesmo evento sai sua edição em inglês – o Brazil Justice Yearbook.

Patti Smith dá uma

circulada por Sampa

Além da visita ao Masp, Patti Smith – que amou São Paulo – circulou no fim de semana pelo bairro da Liberdade e almoçou no Sushi Yassu. Segundo amigos brasileiros, a cantora saiu do Brasil feliz da vida.

Abuso virtual em

debate na Suécia

O uso da inteligência artificial para combater o abuso sexual infantil é tema de encontro internacional de hoje, em Estocolmo, convocado pela rainha Silvia. Pelo Brasil, lá está Roberta Rivelino, da Childhood Brasil. À mesa, Interpol, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e IBM.

Copa já faz planos

para o Carnaval 2020

Já foi definido o tema do baile do Copa, em fevereiro do ano que vem: Abra Suas Asas. Segundo Andréa Natal, diretora-geral do hotel, o tema remete à importância da pluralidade, liberdade e respeito.