O projeto Circulando, da Circle Aceleradora, distribuiu 15 mil máscaras para uma das populações mais vulneráveis à covid-19: as indígenas. As tribos Xavante, Karajas e Yawalapitis no Mato Grosso, em Tocantins e Goiás já receberam o equipamento de segurança, mas a meta é ampliar a entrega – que também é direcionada à população de rua – a um milhão de unidades.