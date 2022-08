Cinemateca lança hoje plano de revitalização

A Cinemateca Brasileira lança hoje o seu projeto de revitalização. A proposta pretende ampliar a área climatizada de guarda do acervo da instituição – além de restaurar os edifícios históricos. O custo está estimado em R$ 30 milhões, dos quais 60% estão prometidos por patrocinadores. O plano de revitalização é assinado por Lúcio Gomes Machado.

ONG lança estudo sobre voto jovem no Brasil

A ONG Girls Up Brasil irá lançar em breve um estudo, apartidário, sobre as principais características do voto jovem. Na foto, 7 garotas, entre 16 e 20 anos, incluindo a influencer surda Malu Paris – que teve seu vídeo sobre o título de eleitor compartilhado pelo ator americano Mark Ruffalo – posam “abraçadas” a uma urna eleitoral eletrônica.

Bloco de Notas

BIOECONOMIA. A Marina da Glória será palco de um dos principais eventos voltados à bioeconomia. O Green Rio / Green Latin America acontece entre os dias 1 e 3 de setembro.

ÓPERA. O tenor Jean William e o jornalista Elcio Padovez lançam o livro O Resumo da Ópera no foyer do Centro Cultural FIESP. No dia 31.

MÃO. O hospital Alvorada Moema venceu a categoria ‘experimental’ do prêmio da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão – com o trabalho científico dirigido pelo médico João Carlos Belloti.