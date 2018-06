Cinemas de SP ganham ‘Oscar das irregularidades’ do Procon

FOTO ANCINE/AGÊNCIA BRASIL

E o Procon entrou no clima… do Oscar. Desencadeou, na semana passada, sua Operação Oscar, que investigou irregularidades nos cinemas de São Paulo. E quase ninguém levou prêmio: foram encontradas irrregularidades em 95% dos cinemas fiscalizados.

Em números exatos, foram visitados 29 cinemas, tanto de shoppings como de rua, e autuados 28, com um total de 60 irregularidades. Na maior parte dos casos, trata-se de problemas com alvará de funcionamento e de prevenção e proteção contra incêndios — ainda que todos exibam, no início das sessões, o pequeno filme sobre instruções de segurança aos assistentes.